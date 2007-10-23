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    Нобель Артустамян: «Кононов – фаворит на пост тренера «Спартака». Федун хочет российского тренера»

    Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия возможные трансферы Арсенал Тула Олег Кононов Нобель Арустамян Футбол

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что «Спартак» ведет переговоры с главным тренером тульского «Арсенала» Олегом Кононовым.

    «Фаворитом на пост тренера Спартака является Олег Кононов. Стороны уже в активной фазе переговоров.

    После итальянца Карреры Федун хочет российского тренера», – написал Арустамян в своем твиттере.

    Ранее о возможном приглашении 52-летнего специалиста в «Спартак» писал Илья Казаков.

    Кононов  родился в Курске. Карьеру футболиста он завершил в Беларуси, там же начал тренировать.

    В ноябре 2013 года он, являясь старшим тренером «Краснодара», получил российское гражданство. Клуб благодаря этому избавился от необходимости платить 5 млн рублей в качестве налога за иностранного главного тренера. После этого Кононов был назначен главным тренером.

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