Нобель Артустамян: «Кононов – фаворит на пост тренера «Спартака». Федун хочет российского тренера»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что ведет переговоры с главным тренером тульского «Арсенала» Олегом Кононовым.

«Фаворитом на пост тренера Спартака является . Стороны уже в активной фазе переговоров.

После итальянца Карреры Федун хочет российского тренера», – написал Арустамян в своем твиттере.

Ранее о возможном приглашении 52-летнего специалиста в «Спартак» писал Илья Казаков.

Кононов родился в Курске. Карьеру футболиста он завершил в Беларуси, там же начал тренировать.

В ноябре 2013 года он, являясь старшим тренером «Краснодара», получил российское гражданство. Клуб благодаря этому избавился от необходимости платить 5 млн рублей в качестве налога за иностранного главного тренера. После этого Кононов был назначен главным тренером.