Глушаков и Ещенко вернулись к тренировкам с основой «Спартака»

«Спартак» проводит тренировку в Тарасовке в преддверии матча 3-го тура с «Рейнджерс».

К занятиям с основной командой вернулись полузащитник и защитник Андрей Ещенко. Они занимаются в общей группе.

Напомним, что Глушаков и Ещенко больше месяца тренировались с молодежной командой после того, как их туда отправил бывший главный тренер из-за лайка под постом с критикой его работы.

Вчера Каррера был отправлен в отставку и покинул клуб. Исполняющим обязанности главного тренера стал .

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