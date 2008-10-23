Глушаков и Ещенко вернулись к тренировкам с основой «Спартака»

«Спартак» проводит тренировку в Тарасовке в преддверии матча 3-го тура Лиги Европы с «Рейнджерс».
К занятиям с основной командой вернулись полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко. Они занимаются в общей группе.
Напомним, что Глушаков и Ещенко больше месяца тренировались с молодежной командой после того, как их туда отправил бывший главный тренер Массимо Каррера из-за лайка под постом с критикой его работы.
Вчера Каррера был отправлен в отставку и покинул клуб. Исполняющим обязанности главного тренера стал Рауль Рианчо.
Фото: твиттер «Спартака»