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    Глушаков и Ещенко вернулись к тренировкам с основой «Спартака»

    Теги Спартак Рейнджерс Андрей Ещенко премьер-лига Россия Лига Европы фото Денис Глушаков Рауль Рианчо Массимо Каррера Футбол

    «Спартак» проводит тренировку в Тарасовке в преддверии матча 3-го тура Лиги Европы с «Рейнджерс».

    К занятиям с основной командой вернулись полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко. Они занимаются в общей группе.

    Напомним, что Глушаков и Ещенко больше месяца тренировались с молодежной командой после того, как их туда отправил бывший главный тренер Массимо Каррера из-за лайка под постом с критикой его работы.

    Вчера Каррера был отправлен в отставку и покинул клуб. Исполняющим обязанности главного тренера стал Рауль Рианчо.

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    Фото: твиттер «Спартака»

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