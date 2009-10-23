Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» против «Ювентуса», «Шахтер» встретится с «Манчестер Сити»

Во 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» примет «Ювентус», «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Шахтером».

Лига чемпионов

Групповой этап

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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