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    Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» против «Ювентуса», «Шахтер» встретится с «Манчестер Сити»

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    Во 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» примет «Ювентус», «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Шахтером».

    Лига чемпионов

    Групповой этап

    3-й тур

    Янг Бойз Швейцария – Валенсия Испания
    Дата проведения
    23 октября, 19.55, «Стад де Сюисс»
    превью матча онлайн статистика
    АЕК Греция – Бавария Германия
    Дата проведения
    23 октября, 19.55, «Спирос Луис»
    превью матча онлайн статистика
    Шахтер Украина – Манчестер Сити Англия
    Дата проведения
    23 октября, 22.00, «Металлист»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Аякс Голландия – Бенфика Португалия
    Дата проведения
    23 октября, 22.00, «Амстердам Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Манчестер Юнайтед Англия – Ювентус Италия
    Дата проведения
    23 октября, 22.00, «Олд Траффорд»
    превью матча онлайн статистика
    Хоффенхайм Германия – Лион Франция
    Дата проведения
    23 октября, 22.00, «Райн-Неккар-Арена»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблицы ЛЧ

    Статистика ЛЧ

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