Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» против «Ювентуса», «Шахтер» встретится с «Манчестер Сити»

Во 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» примет «Ювентус», «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Шахтером».
Лига чемпионов
Групповой этап
3-й тур
- Дата проведения
- 23 октября, 19.55, «Стад де Сюисс»
- Дата проведения
- 23 октября, 19.55, «Спирос Луис»
- Дата проведения
- 23 октября, 22.00, «Металлист»
- Дата проведения
- 23 октября, 22.00, «Амстердам Арена»
- Дата проведения
- 23 октября, 22.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 23 октября, 22.00, «Райн-Неккар-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.