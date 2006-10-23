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    Суд обязал Кержакова вернуть сына экс-жене Милане Тюльпановой

    Теги Зенит сборная России U-17 Александр Кержаков светская хроника Футбол

    Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял сторону Миланы Тюльпановой, экс-супруги бывшего футболиста «Зенита» Александра Кержакова, в споре о том, с кем из родителей должен жить их общий сын Артемий. 

    В течение последних 8 месяцев Артемий жил вместе с отцом. После судебного заседания Кержаков не сдержал эмоций и заплакал.

    Артемий – младший из сыновей Кержакова. Старший сын от первого брака по решению суда проживает вместе с ним.

    В июне Тюльпанова (дочь экс-члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова, скончавшегося в прошлом году – прим. Sports.ru)  призналась в употреблении наркотиков и клевете на мужа в похищении сына.

    Кержаков сейчас является старшим тренером юношеской сборной России (U-17).

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