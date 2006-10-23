Суд обязал Кержакова вернуть сына экс-жене Милане Тюльпановой

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял сторону Миланы Тюльпановой, экс-супруги бывшего футболиста Александра Кержакова, в споре о том, с кем из родителей должен жить их общий сын Артемий.

В течение последних 8 месяцев Артемий жил вместе с отцом. После судебного заседания Кержаков не сдержал эмоций и заплакал.

Артемий – младший из сыновей Кержакова. Старший сын от первого брака по решению суда проживает вместе с ним.

В июне Тюльпанова (дочь экс-члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова, скончавшегося в прошлом году – прим. Sports.ru) призналась в употреблении наркотиков и клевете на мужа в похищении сына.

Кержаков сейчас является старшим тренером юношеской сборной России (U-17).