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    Бушманов уволен из молодежной сборной России

    Теги сборная России U-21 РФС отставки Евгений Бушманов Футбол

    Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов покидает свой пост.

    Тренер договорился о расторжении контракта с РФС по соглашению сторон.

    «Данное решение принято в том числе и по итогам заседания Технического комитета РФС, на котором результаты выступления молодежной сборной России в отборочном цикле Чемпионата Европы 2019 года признаны неудовлетворительными», – говорится в сообщении на сайте футбольного союза.

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