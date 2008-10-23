Бушманов уволен из молодежной сборной России

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов покидает свой пост.

Тренер договорился о расторжении контракта с по соглашению сторон.

«Данное решение принято в том числе и по итогам заседания Технического комитета РФС, на котором результаты выступления молодежной сборной России в отборочном цикле Чемпионата Европы 2019 года признаны неудовлетворительными», – говорится в сообщении на сайте футбольного союза.

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