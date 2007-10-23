В РПЛ с 12-го тура будут играть осенне-зимним мячом. Он желтый с фиолетовыми полосками

В с 12-го тура сменится игровой мяч.

Теперь матчи будут проводиться желтым мячом с фиолетовыми полосками модели Merlin. Техническим спонсором РПЛ остается .

«Сочетание ярко-желтого и фиолетовых цветов является оптимальным для восприятия человеческим глазом в условиях искусственного и ограниченного естественного освещения в осенне-зимний период.

Для игры в условиях снегопада компания Nike предоставила клубам РПЛ сигнальные мячи красного цвета.

После увеличения светового дня в апреле 2019 года премьер-лига вернется к мячам белого цвета», – говорится в сообщении на сайте лиги.

Фото: официальный сайт РПЛ

«Спартак» и «Локо» играли на снегу без красного мяча. Какого хрена?