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    В РПЛ с 12-го тура будут играть осенне-зимним мячом. Он желтый с фиолетовыми полосками

    Теги премьер-лига Россия РПЛ фото Nike стиль Футбол

    В РПЛ с 12-го тура сменится игровой мяч.

    Теперь матчи будут проводиться желтым мячом с фиолетовыми полосками модели Merlin. Техническим спонсором РПЛ остается Nike.

    «Сочетание ярко-желтого и фиолетовых цветов является оптимальным для восприятия человеческим глазом в условиях искусственного и ограниченного естественного освещения в осенне-зимний период.

    Для игры в условиях снегопада компания Nike предоставила клубам РПЛ сигнальные мячи красного цвета.

    После увеличения светового дня в апреле 2019 года премьер-лига вернется к мячам белого цвета», – говорится в сообщении на сайте лиги.

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    Фото: официальный сайт РПЛ

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