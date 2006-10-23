Хабиб Нурмагомедов: «Хотим, чтобы бой с Флойдом прошел на «Лужниках». Уверены, что соберем 100 тысяч зрителей»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым.

«Обсудили бой с Мэйвезером. Хотим, чтобы он прошел в Москве на легендарной арене «Лужники». Уверены, что соберем 100 тысяч зрителей, а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций.

А самое важное, что в углу будет мой отец – в Москву виза ведь не нужна.

Вопрос к моим болельщикам: вы в меня верите? Или тоже считаете, что он [Флойд] меня вырубит по боксу?», – написал Нурмагомедов.

Флойд Мэйвезер заявил, что подерется с Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором в 2019 году.

Хабиб и Флойд обсуждают боксерский бой. Скорее всего, это троллинг