Хабиб Нурмагомедов: «Хотим, чтобы бой с Флойдом прошел на «Лужниках». Уверены, что соберем 100 тысяч зрителей»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым.
«Обсудили бой с Мэйвезером. Хотим, чтобы он прошел в Москве на легендарной арене «Лужники». Уверены, что соберем 100 тысяч зрителей, а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций.
А самое важное, что в углу будет мой отец – в Москву виза ведь не нужна.
Вопрос к моим болельщикам: вы в меня верите? Или тоже считаете, что он [Флойд] меня вырубит по боксу?», – написал Нурмагомедов.
Флойд Мэйвезер заявил, что подерется с Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором в 2019 году.
Хабиб и Флойд обсуждают боксерский бой. Скорее всего, это троллинг