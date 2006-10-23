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    Хабиб Нурмагомедов: «Хотим, чтобы бой с Флойдом прошел на «Лужниках». Уверены, что соберем 100 тысяч зрителей»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Лужники Хабиб Нурмагомедов Умар Кремлев Абдулманап Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым.

    «Обсудили бой с Мэйвезером. Хотим, чтобы он прошел в Москве на легендарной арене «Лужники». Уверены, что соберем 100 тысяч зрителей, а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций.

    А самое важное, что в углу будет мой отец – в Москву виза ведь не нужна.

    Вопрос к моим болельщикам: вы в меня верите? Или тоже считаете, что он [Флойд] меня вырубит по боксу?», – написал Нурмагомедов.

    Флойд Мэйвезер заявил, что подерется с Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором в 2019 году.

    Хабиб и Флойд обсуждают боксерский бой. Скорее всего, это троллинг

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