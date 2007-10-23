Фанаты ЦСКА получили травмы из-за поломки эскалатора в римском метро. Одному ампутируют ногу

Несколько болельщиков ЦСКА получили травмы в римском метро в связи с неисправностью эскалатора.
По данным Corriere della Sera, поломка произошла на станции «Республика» из-за того, что на эскалаторе было слишком много людей. Также несколько пьяных мужчин вместе прыгнули на полотно.
В результате давки травмы получили в общей сложности порядка 15 человек, некоторые были госпитализированы. Одному пострадавшему ампутируют ногу.
По информации «Спорт-Экспресса», фанаты ЦСКА получили порезы и ушибы, летальных исходов нет.
Журналист Василий Конов пишет, что среди пострадавших есть люди с серьезными переломами.
ЦСКА сегодня в Риме проведет матч Лиги чемпионов против «Ромы», начало – в 22:00 по московскому времени.
Не знаю автора видео, но сейчас в Риме сорвало стопор у эскалатора с болельщиками ЦСКА. Есть пострадавшие. https://t.co/OUERBOwyv9https://t.co/EZJXeDmSRJ pic.twitter.com/DmMC3bfQy0— Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) 23 октября 2018 г.