Фанаты ЦСКА получили травмы из-за поломки эскалатора в римском метро. Одному ампутируют ногу

Несколько болельщиков получили травмы в римском метро в связи с неисправностью эскалатора.

По данным Corriere della Sera, поломка произошла на станции «Республика» из-за того, что на эскалаторе было слишком много людей. Также несколько пьяных мужчин вместе прыгнули на полотно.

В результате давки травмы получили в общей сложности порядка 15 человек, некоторые были госпитализированы. Одному пострадавшему ампутируют ногу.

По информации «Спорт-Экспресса», фанаты получили порезы и ушибы, летальных исходов нет.

Журналист Василий Конов пишет, что среди пострадавших есть люди с серьезными переломами.

ЦСКА сегодня в Риме проведет матч Лиги чемпионов против «Ромы», начало – в 22:00 по московскому времени.