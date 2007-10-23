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    Фанаты ЦСКА получили травмы из-за поломки эскалатора в римском метро. Одному ампутируют ногу

    Теги ЦСКА Рома премьер-лига Россия Лига чемпионов происшествия болельщики видео Футбол

    Несколько болельщиков ЦСКА получили травмы в римском метро в связи с неисправностью эскалатора.

    По данным Corriere della Sera, поломка произошла на станции «Республика» из-за того, что на эскалаторе было слишком много людей. Также несколько пьяных мужчин вместе прыгнули на полотно.

    В результате давки травмы получили в общей сложности порядка 15 человек, некоторые были госпитализированы. Одному пострадавшему ампутируют ногу.

    По информации «Спорт-Экспресса», фанаты ЦСКА получили порезы и ушибы, летальных исходов нет.

    Журналист Василий Конов пишет, что среди пострадавших есть люди с серьезными переломами.

    ЦСКА сегодня в Риме проведет матч Лиги чемпионов против «Ромы», начало – в 22:00 по московскому времени.

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