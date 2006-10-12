Кокорин и Мамаев в «Бутырке», Хабиб пригрозил уйти из UFC, Россия сыграла вничью с Швецией и другие новости утра

1. Суд заключил Александра Кокорина и Павла Мамаева под стражу до 8 декабря. Это пока только мера пресечения. Футболисты направлены в «Бутырку». Брат Кокорина Кирилл, судьба которого многим интересна, тоже под стражей на два месяца. Он подозревается в хулиганстве и побоях.

2. И еще немного по теме месяца. МВД опубликовало видео допроса Кокорина и Мамаева. Незадолго до драк они потратили 2,5 млн рублей в стрип-клубе и ресторане. Жена Мамаева заявила о шантаже: у нее потребовали деньги за личную информацию, угрожая ей и Павлу.

3. Хабиб заявил, что готов уйти из UFC из-за отстранения Тухугова. И отказался от гонорара за бой с Конором. Ислам Махачев поддержал Нурмагомедова.

4. В Лиге наций сборная России сыграла вничью с командой Швеции. 0:0, довольно-таки блекло.

5. «Монако» объявил об отставке Жардима. У Головина будет новый тренер.

6. В КХЛ «Ак Барс» победил «Спартак», «Авангард» уступил «Словану», «Торпедо» поиграло «Сочи». «Трактор» был явно слабее «Салавата».

7. В НХЛ Артемий Панарин набрал 4 очка в матче «Коламбуса» и «Флориды» (5:4), а Евгений Дадонов ответил тремя.

Евгений Малкин помог сделать хет-трик Филу Кесселу в победном для «Питтсбурга» матче с «Вегасом», а Семен Варламов из «Колорадо» выиграл 3-й матч подряд – у «Баффало» (6:1). Все результаты дня.

8. В баскетбольной Евролиге ЦСКА разгромил «Барселону», «Реал» крупно обыграл «Дарушафаку».

9. Женская сборная России по волейболу вылетела с ЧМ-2018 и показала худший результат в своей истории.

10. РУСАДА получило право оформлять терапевтические исключения спортсменам. Это прорыв?

Цитаты.

Олег Тактаров: «Не нужно травить Кокорина и Мамаева. Это наша гордость. Неизвестно, что им этот Пак сказал»

Кирилл Кокорин: «По пьяни сравнивали соседа по столу с исполнителем «Гангнам стайла». Он обиделся и обматерил нас»

Александр Кокорин: «Наркотики не употреблял, только пиво. Забрало, потому что накануне была игра и не спал всю ночь»

Смолов о Кокорине и Мамаеве: «Проще всего сейчас осуждать ребят. Давайте будем добрее и снисходительнее!»

Мать братьев Кокориных: «Пожалуйста, простите моих детей»