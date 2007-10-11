РУСАДА получило право оформлять терапевтические исключения спортсменам

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала о работе агентства, которое было восстановлено в правах в сентябре этого года.

О работе с информаторами

«Кнопка «Сообщи о допинге» работает эффективно. Направляются сообщения, которые проверяет наш отдел расследований. Этот элемент политики информирования и работы с информаторами – очень чувствительная область, в нашей стране особенно.

Но я бы не оценивала проблему так плоско – что тот, кто сообщает, жалуется или «стучит», – плохой. Это показатель того, что люди – спортсмены, родители или тренеры, другие представители сообщества – видят в лице РУСАДА инструмент, с помощью которого они могут попробовать решить хотя бы какую-то локальную проблему».

О терапевтических исключениях

«Комитет по терапевтическим использованиям был выбран год назад. Но функции выдавать разрешения на терапевтические использования в прошлом году мы не получили, несмотря на то, что это был элемент дорожной карты восстановления РУСАДА.

Но теперь мы имеем официальное письмо в адрес Юрия Гануса от президента WADA, что начиная с решения исполкома 20 сентября, разрешения на терапевтические использования для спортсменов национального уровня РУСАДА имеет право выдавать», – отметила функционер.

О планах по допинг-контролю

«На этот год запланировано взятие девяти тысяч допинг проб. На сегодняшний день отобрано семь тысяч, из которых пять – на счету сотрудников РУСАДА», – цитирует Пахноцкую ТАСС.