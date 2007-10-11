МВД опубликовало видео допроса Кокорина и Мамаева

МВД опубликовало видео допроса форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Оба футболиста, напомним, сознались в нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина и на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Вчера Кокорина и Мамаева задержали и поместили в изолятор временного содержания на Петровке, 38.
Ожидается, что сегодня они примут участие в очных ставках с пострадавшими, а завтра будет принято решение об их будущей мере пресечения.
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