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    МВД опубликовало видео допроса Кокорина и Мамаева

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия видео Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    МВД опубликовало видео допроса форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    Оба футболиста, напомним, сознались в нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина и на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

    Вчера Кокорина и Мамаева задержали и поместили в изолятор временного содержания на Петровке, 38.

    Ожидается, что сегодня они примут участие в очных ставках с пострадавшими, а завтра будет принято решение об их будущей мере пресечения.

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