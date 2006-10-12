Жена Мамаева заявила о шантаже: у нее требуют деньги за личную информацию, угрожая ей и Павлу

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, заявила, что ее шантажируют.

Футболист на этой неделе стал фигурантом уголовного дела, заведенного после двух драк с его участием в центре Москвы. Супруга Мамаева Алана сегодня опубликовала скриншоты сообщений в мессенджере, из которых следует, что ее шантажирует злоумышленник.

Неизвестный требует денег и угрожает опубликовать информацию личного характера, добытую посредством взлома. Также видны угрозы в отношении Павла: «Если его закроют, я сделаю, чтобы он повесился».

Как сообщила Мамаева, злоумышленники получили доступ к ее личной информации три года назад. Их личности тогда не были установлены, и они действительно располагают какими-то данными.

«Они не блефуют. Я это знаю. Шантажируют. Считаю нужным поделиться с вами. Чтобы если начнутся провокации, у вас не было лишних вопросов», – заявила супруга футболиста.

Мамаева отметила, что не может сейчас выйти из дома и подать заявление в полицию, потому что одна сидит с детьми. В четверг стало известно, что муж Аланы заключен под стражу до 8 декабря и будет находиться в СИЗО в Москве.