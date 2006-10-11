Евролига. ЦСКА разгромил «Барселону», «Реал» встретится с «Дарушафакой» и другие матчи

Сегодня четырьмя матчами стартовал регулярный чемпионат Евролиги сезона-2018/19.
Московский ЦСКА дома крупно обыграл испанскую «Барселону». Действующий обладатель трофея «Реал» встретится с турецкой «Дарушафакой».
Евролига
Регулярный чемпионат
1-й тур
- Дата проведения
- 11 октября, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА
- Де Коло (17), Хэкетт (7), Курбанов (6), Хантер (6), Питерс (0) – старт; Хиггинс (18), Клайберн (13 + 9 подборов), Родригес (12), Хайнс (8), Воронцевич (7), Ухов (1), Антонов (0).
- Дата проведения
- 11 октября, 21.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Панатинаикос
- Лэнгфорд (11), Лоджески (9), Т. Адетокумбо (9), Калатес (8 + 12 передач), Митоглу (6), Паппас (4), Гист (4), Ласме (4), Томас (3), Папапетру (2), Лекавичюс (0).
- Дата проведения
- 11 октября, 21.30, «Ауди Доум»
- Дата проведения
- 11 октября, 22.00, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: ЦСКА Россия – 1-0, Фенербахче Турция – 0-0, Олимпиакос Греция – 0-0, Панатинаикос Греция – 0-0, Реал Испания – 0-0, Жальгирис Литва – 0-0, Баскония Испания – 0-0, Химки Россия – 0-0, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 0-0, Будучность Черногория – 0-0, Бавария Германия – 0-0, Дарушафака Турция – 0-0, Гран-Канария Испания – 0-0, Милан Италия – 0-0, Анадолу Эфес Турция – 0-0, Барселона Испания – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.