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    Евролига. ЦСКА разгромил «Барселону», «Реал» встретится с «Дарушафакой» и другие матчи

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    Сегодня четырьмя матчами стартовал регулярный чемпионат Евролиги сезона-2018/19.

    Московский ЦСКА дома крупно обыграл испанскую «Барселону». Действующий обладатель трофея «Реал» встретится с турецкой «Дарушафакой».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    1-й тур

    ЦСКА Россия  –  Барселона Ласса Испания 95:75 (21:17, 30:12, 18:29, 26:17)
    Дата проведения
    11 октября, 20.00, «Мегаспорт»
    Онлайн матча
    ЦСКА
    Де Коло (17), Хэкетт (7), Курбанов (6), Хантер (6), Питерс (0) – старт; Хиггинс (18), Клайберн (13 + 9 подборов), Родригес (12), Хайнс (8), Воронцевич (7), Ухов (1), Антонов (0).
    Барселона Ласса
    Синглтон (7 + 8 подборов), Томич (6), Эртель (5 + 12 передач), Клавер (4 + 10 подборов), Рибас (0) – старт; Курич (15), Блажич (11), Пустовой (8), Шмитс (7), Серафин (6 + 7 подборов), Ориола (4), Пангос (2).

    Панатинаикос Греция  –  Маккаби FOX Израиль 61:63 (3 четверть)
    Дата проведения
    11 октября, 21.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
    Онлайн матча
    Панатинаикос
    Лэнгфорд (11), Лоджески (9), Т. Адетокумбо (9), Калатес (8 + 12 передач), Митоглу (6), Паппас (4), Гист (4), Ласме (4), Томас (3), Папапетру (2), Лекавичюс (0).
    Маккаби FOX
    Уилбекин (18 + 7 передач), Блэк (12), Ролл (8), Кейн (7), Калояро (7), Тайус (5), Зусман (2), О’Брайант (2), ДиБартоломео (0).

    Бавария Германия  –  Анадолу Эфес Турция 37:44 (2 четверть)
    Дата проведения
    11 октября, 21.30, «Ауди Доум»
    Онлайн матча

    Реал Испания  –  Дарушафака Турция 20:11 (1 четверть)
    Дата проведения
    11 октября, 22.00, «ВиЗинк Центр»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 1-0, Фенербахче Турция – 0-0, Олимпиакос Греция – 0-0, Панатинаикос Греция – 0-0, Реал Испания – 0-0, Жальгирис Литва – 0-0, Баскония Испания – 0-0, Химки Россия – 0-0, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 0-0, Будучность Черногория – 0-0, Бавария Германия – 0-0, Дарушафака Турция – 0-0, Гран-Канария Испания – 0-0, Милан Италия – 0-0, Анадолу Эфес Турция – 0-0, Барселона Испания – 0-1.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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