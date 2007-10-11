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    Мать братьев Кокориных: «Пожалуйста, простите моих детей»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

    Светлана, мать Александра и Кирилла Кокориных, поделилась эмоциями после заключения сыновей под стражу на два месяца.

    «Все происходящее ужасно.

    Мы даже представить себе не могли, что наши дети могут так себя повести.

    Мы с детства учили их не терпеть унижения и оскорбления, сопротивляться обидчикам, но никогда не могли подумать, что это выльется в такое.

    Они всю жизнь в спорте, тяжелейшие тренировки каждый день почти всю жизнь. Я же знаю их – это добрые, любящие дети. 

    Они всегда держались друг за друга, поддерживали и защищали друг друга. Если Сашу начинают оскорблять, Кирилл за него сразу встанет горой.

    Пожалуйста, простите моих детей», – сказала Светлана Кокорина.

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