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    Мамаев и Кокорин отправлены в СИЗО «Бутырка»

    Теги премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Игорь Бушманов, адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал заключение его клиента под стражу на два месяца.

    «Данное решение излишне жесткое. Оно не соответствует его деянию. Мы имеем веские основания о непричастности к хулиганству.

    Есть видеозапись. Мы будем обжаловать решение, которое считаем необоснованным, несправедливым и не имеющим четких и внятных обоснований.

    Во время заседания Павел выразил свою позицию относительно действия по отношению к одному из потерпевших. Он сказал, что готов загладить вред и возместить ущерб.

    Мы просили следствие довести нашу позицию до сведения потерпевшего. Позиция потерпевших всегда учитывается.

    Надеюсь на то, что рано или поздно этот вопрос будет разрешен, стороны найдут примирение. А в кафе Павел находился за столом, он не принимал никакого участия в избиении.

    На условия содержания Павел не жалуется. Мы были готовы к любому развитию ситуаций. Если бы не было резонанса такого, то не было бы и столь поспешного принятия решений.

    Не повлияет ли все это на дружбу Мамаева с Кокориным? Трудности дружбу укрепляют. В каком СИЗО будут содержаться? В следственном изоляторе № 2, в так называемой «Бутырке», - сказал Бушманов.

    Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

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