Мамаев и Кокорин отправлены в СИЗО «Бутырка»

Игорь Бушманов, адвокат футболиста Павла Мамаева, прокомментировал заключение его клиента под стражу на два месяца.

«Данное решение излишне жесткое. Оно не соответствует его деянию. Мы имеем веские основания о непричастности к хулиганству.

Есть видеозапись. Мы будем обжаловать решение, которое считаем необоснованным, несправедливым и не имеющим четких и внятных обоснований.

Во время заседания Павел выразил свою позицию относительно действия по отношению к одному из потерпевших. Он сказал, что готов загладить вред и возместить ущерб.

Мы просили следствие довести нашу позицию до сведения потерпевшего. Позиция потерпевших всегда учитывается.

Надеюсь на то, что рано или поздно этот вопрос будет разрешен, стороны найдут примирение. А в кафе Павел находился за столом, он не принимал никакого участия в избиении.

На условия содержания Павел не жалуется. Мы были готовы к любому развитию ситуаций. Если бы не было резонанса такого, то не было бы и столь поспешного принятия решений.

Не повлияет ли все это на дружбу Мамаева с ? Трудности дружбу укрепляют. В каком СИЗО будут содержаться? В следственном изоляторе № 2, в так называемой «Бутырке», - сказал Бушманов.

Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада