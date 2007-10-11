Суд заключил Мамаева под стражу до 8 декабря

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения для хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

Футболист проходит как подозреваемый по уголовному делу о двух драках в центре Москвы. Полузащитник вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и еще группой лиц участвовал в конфликтах с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и водителем Виталием Соловчуком.

Суд в качестве меры пресечения заключил Мамаева под стражу до 8 декабря.

«Мамаев задержан законно и обоснованно. С доводами следствия суд согласился. Залог, домашний арест невозможен. Суд постановил: заключить подозреваемого под стражу сроком на 1 месяц 28 суток», – сказано в решении.

Фото года. Кокорин в наручниках

Кокорин и Мамаев избивают человека: детальный разбор видео

Кто такой младший брат Кокорина, который дал пощечину чиновнику и бил водителя?

Выложи фото и выиграй билеты на матч сборной России с Германией! А еще в твой город могут приехать Дзюба, Черышев или Головин