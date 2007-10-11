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    Суд заключил Мамаева под стражу до 8 декабря

    Теги премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Тверской суд Москвы избрал меру пресечения для хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

    Футболист проходит как подозреваемый по уголовному делу о двух драках в центре Москвы. Полузащитник вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и еще группой лиц участвовал в конфликтах с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и водителем Виталием Соловчуком.

    Суд в качестве меры пресечения заключил Мамаева под стражу до 8 декабря.

    «Мамаев задержан законно и обоснованно. С доводами следствия суд согласился. Залог, домашний арест невозможен. Суд постановил: заключить подозреваемого под стражу сроком на 1 месяц 28 суток», – сказано в решении.

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