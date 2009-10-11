Ислам Махачев поддержал Хабиба: «Там, где ущемляют права моих братьев, я выступать не хочу»

Легковес UFC и товарищ Хабиба Нурмагомедова поддержал решение чемпиона покинуть промоушен, если уволят Зубайру Тухугова.



«Может, я и не большая потеря для UFC, но там, где ущемляют права моих братьев, я выступать не хочу», – написал Махачев в инстаграме.



После потасовки в октагоне президент UFC Дэйна Уайт заявил, что промоушен разорвет контракты с бойцами, которые участвовали в драке. Среди них был Тухугов, который заявил, что ударил Конору пощечину.



Рекорд Махачева в UFC – пять побед и одно поражение.



Хабиб заявил, что готов уйти из UFC из-за отстранения Тухугова. И отказался от гонорара за бой с Конором