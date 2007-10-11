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    Кокорин и Мамаев потратили 2,5 млн рублей в стриптиз-клубе и ресторане в Москве

    Теги Зенит премьер-лига Россия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев потратили огромную сумму денег перед нападениями с их участием в Москве.

    Игроки отдали 2,5 миллиона рублей в ночном стриптиз-клубе в российской столице, отмечая 10-летнюю годовщину своей дружбы.

    В эту сумму входит чек в одном из московских ресторанов. В многомиллионную сумма также вошла и битая посуда

    После этого Кокорин и Мамаев напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина и водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

    Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

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