Женская сборная России по волейболу на ЧМ-2018 показала худший результат в истории

Сегодня женская сборная России по волейболу завершила выступление на чемпионате мира в Японии.

В заключительном матче второго группового этапа россиянки уступили Китаю (1-3) и не смогли пробиться в Финал шести. При победе с любым счетом Россия в турнирной таблице обогнала бы США и имела шанс побороться за выход в плей-офф.

Таким образом, россиянки заняли 7-е место на турнире. Это худший показатель за всю историю сборной. С 1994 по 2002 годы Россия завоевывала бронзовые награды, в 2006 и 2010 годах – выигрывала чемпионаты мира. На турнире-2014 россиянки вышли в Финал шести, но проиграли оба матча и не попали в полуфинал.

В Японии команда играла без своего лидера – Татьяны Кошелевой, которая восстанавливается после операции на колене. Кроме того, по ходу турнира из-за повреждения плеча выбыла еще одна ведущая волейболистка – Наталия Гончарова.