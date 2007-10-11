Смолов о Кокорине и Мамаеве: «Проще всего сейчас осуждать ребят. Давайте будем добрее и снисходительнее!»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов выступил со словами поддержки в адрес Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Все мы люди и все мы ошибаемся. Каждый из нас совершал глупые поступки, о которых неоднократно жалел впоследствии.

Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию. Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку, загладить свою вину перед пострадавшими и всем обществом в целом!!!

Все нуждаются в прощении и поддержке!!! Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!!!» – написал Смолов в инстаграме.

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