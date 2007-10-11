Смолов о Кокорине и Мамаеве: «Проще всего сейчас осуждать ребят. Давайте будем добрее и снисходительнее!»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов выступил со словами поддержки в адрес Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«Все мы люди и все мы ошибаемся. Каждый из нас совершал глупые поступки, о которых неоднократно жалел впоследствии.
Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию. Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку, загладить свою вину перед пострадавшими и всем обществом в целом!!!
Все нуждаются в прощении и поддержке!!! Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!!!» – написал Смолов в инстаграме.
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Все мы люди и все мы ошибаемся.Каждый из нас совершал глупые поступки,о которых неоднократно жалел впоследствии.Проще всего сейчас осуждать этих ребят,тем самым только ухудшая ситуацию.Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку,и загладить свою вину перед пострадавшими,и всем обществом в целом!!!Все нуждаются в прощении,и поддержке!!!Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада