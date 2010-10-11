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    ЧМ-2018 (жен). Россия сыграет с Китаем, США против Италии, другие матчи

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    Сегодня женская сборная России по волейболу встретится с Китаем в матче второго группового этапа чемпионата мира в Японии. Для выхода в «Финал шести» сборной России нужна победа – при поражении США в игре с Италией.

    Чемпионат мира

    Женщины

    Япония

    Второй групповой этап

    Группа F

    Осака

    Китай – Россия – 13.20

    Болгария – Азербайджан – 3-0 (25:19, 25:20, 25:20)

    Турция – Таиланд – 3-1 (22:25, 25:20, 25:22, 25:20)

    Италия – США – 10.10

    Положение в группе: Италия – 8 побед – 0 поражений (24 очка), Китай – 7-1 (21), США – 7-1 (19), Россия – 6-2 (18), Турция – 5-4 (15), Болгария – 4-5 (11), Таиланд – 3-6 (11), Азербайджан – 2-7 (6).

    Группа E

    Нагоя

    Мексика – Пуэрто-Рико – 1-3 (17:25, 19:25, 25:18, 19:25)

    Германия – Доминиканская Республика – 0-3 (12:25, 19:25, 17:25)

    Голландия – Сербия – 10.10

    Япония – Бразилия – 13.20

    Положение в группе: Сербия – 7-1 (21), Голландия – 7-1 (21), Япония – 7-1 (21), Бразилия – 6-2 (18), Доминиканская Республика – 5-4 (16), Германия – 5-4 (14), Пуэрто-Рико – 3-6 (9), Мексика – 1-8 (3).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В третий раунд из каждой группы выйдут по три лучшие команды.

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