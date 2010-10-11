ЧМ-2018 (жен). Россия сыграет с Китаем, США против Италии, другие матчи

Сегодня женская сборная России по волейболу встретится с Китаем в матче второго группового этапа чемпионата мира в Японии. Для выхода в «Финал шести» сборной России нужна победа – при поражении США в игре с Италией.

Чемпионат мира

Женщины

Япония

Второй групповой этап

Группа F

Осака

Китай – Россия – 13.20

Болгария – Азербайджан – 3-0 (25:19, 25:20, 25:20)

Турция – Таиланд – 3-1 (22:25, 25:20, 25:22, 25:20)

Италия – США – 10.10

Положение в группе: Италия – 8 побед – 0 поражений (24 очка), Китай – 7-1 (21), США – 7-1 (19), Россия – 6-2 (18), Турция – 5-4 (15), Болгария – 4-5 (11), Таиланд – 3-6 (11), Азербайджан – 2-7 (6).

Группа E

Нагоя

Мексика – Пуэрто-Рико – 1-3 (17:25, 19:25, 25:18, 19:25)

Германия – Доминиканская Республика – 0-3 (12:25, 19:25, 17:25)

Голландия – Сербия – 10.10

Япония – Бразилия – 13.20

Положение в группе: Сербия – 7-1 (21), Голландия – 7-1 (21), Япония – 7-1 (21), Бразилия – 6-2 (18), Доминиканская Республика – 5-4 (16), Германия – 5-4 (14), Пуэрто-Рико – 3-6 (9), Мексика – 1-8 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В третий раунд из каждой группы выйдут по три лучшие команды.