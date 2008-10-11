Суд заключил Александра Кокорина под стражу до 8 декабря

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения для форварда «Зенита» Александра Кокорина.

Футболист проходит как подозреваемый по уголовному делу о двух драках в центре Москвы. Нападающий вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и еще группой лиц участвовал в конфликтах с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и водителем Виталием Соловчуком.

Суд в качестве меры пресечения заключил Кокорина под стражу до 8 декабря.

Фото года. Кокорин в наручниках

Кокорин и Мамаев избивают человека: детальный разбор видео

Выложи фото и выиграй билеты на матч сборной России с Германией! А еще в твой город могут приехать Дзюба, Черышев или Головин