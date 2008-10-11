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    Суд заключил Александра Кокорина под стражу до 8 декабря

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

    Тверской суд Москвы избрал меру пресечения для форварда «Зенита» Александра Кокорина.

    Футболист проходит как подозреваемый по уголовному делу о двух драках в центре Москвы. Нападающий вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и еще группой лиц участвовал в конфликтах с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и водителем Виталием Соловчуком.

    Суд в качестве меры пресечения заключил Кокорина под стражу до 8 декабря.

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