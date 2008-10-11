Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Кокорин: «Наркотики не употреблял, только пиво. Забрало, потому что накануне была игра и не спал всю ночь»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин ТАСС Кокорин и Мамаев Футбол

    Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников сообщил, что задержанный по подозрению в хулиганстве нападающий «Зенита» Александр Кокорин отрицает употребление наркотиков и крепких алкогольных напитков.

    «Члены ОНК Москвы посетили сегодня в изоляторе временного содержания УВД Северо-Восточного административного округа задержанных накануне вечером футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    В ходе беседы с членами комиссии Кокорин категорически отрицал употребление наркотиков и крепких алкогольных напитков», – заявил Мельников.

    «Пил пиво, забрало, потому что накануне была игра и не спал всю ночь. Наркотики не употреблял. Водка – это ужас, виски лучше, но не пил [ни водку, ни виски]», – приводит Мельников слова Кокорина.

    «Это интервью или что?» Кокорин и Мамаев в изоляторе

    Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

    Кокорин и Мамаев избивают человека: детальный разбор видео

    Выложи фото и выиграй билеты на матч сборной России с Германией! А еще в твой город могут приехать Дзюба, Черышев или Головин

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться