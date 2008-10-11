Александр Кокорин: «Наркотики не употреблял, только пиво. Забрало, потому что накануне была игра и не спал всю ночь»

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников сообщил, что задержанный по подозрению в хулиганстве нападающий Александр Кокорин отрицает употребление наркотиков и крепких алкогольных напитков.

«Члены ОНК Москвы посетили сегодня в изоляторе временного содержания УВД Северо-Восточного административного округа задержанных накануне вечером футболистов и Павла Мамаева.

В ходе беседы с членами комиссии Кокорин категорически отрицал употребление наркотиков и крепких алкогольных напитков», – заявил Мельников.

«Пил пиво, забрало, потому что накануне была игра и не спал всю ночь. Наркотики не употреблял. Водка – это ужас, виски лучше, но не пил [ни водку, ни виски]», – приводит Мельников слова Кокорина.

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