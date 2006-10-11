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    Кирилл Кокорин отправлен в СИЗО до 8 декабря. Он подозревается в хулиганстве и в двух эпизодах побоев

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

    Кирилл Кокорин, брат нападающего Зенита Александра Кокорина, арестован на два месяца.

    «Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко подтвердила арест Кирилла Кокорина: он отправляется в СИЗО до 8 декабря.

    Кирилл Кокорин пока имеет статус подозреваемого в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) и в двух эпизодах побоев (статьи 116 УК РФ)», – сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации.

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