Кирилл Кокорин отправлен в СИЗО до 8 декабря. Он подозревается в хулиганстве и в двух эпизодах побоев

Кирилл Кокорин, брат нападающего Зенита Александра Кокорина, арестован на два месяца.

«Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко подтвердила арест Кирилла Кокорина: он отправляется в СИЗО до 8 декабря.

Кирилл Кокорин пока имеет статус подозреваемого в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) и в двух эпизодах побоев (статьи 116 УК РФ)», – сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации.

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