Кирилл Кокорин: «По пьяни сравнивали соседа по столу с исполнителем «Гангнам стайла». Он обиделся и обматерил нас»

Кирилл Кокорин, брат форварда Александра Кокорина, объяснил ситуацию с нападением на чиновника Минпромторга Дениса Пака.

«По пьяни мы начали сравнивать соседа по столу с исполнителем «Гангнам стайла», он обиделся и обматерил нас», – сказал Кокорин во время дачи показаний.

Александр Кокорин заявил, что от Пака исходила агрессия, ярость и нетерпимость. Поэтому Кокорин напал на него.

Задержан младший брат Кокорина. Он дал пощечину чиновнику и бил водителя

Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

Кокорин и Мамаев избивают человека: детальный разбор видео

Выложи фото и выиграй билеты на матч сборной России с Германией! А еще в твой город могут приехать Дзюба, Черышев или Головин