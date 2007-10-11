Олег Тактаров: «Не нужно травить Кокорина и Мамаева. Это наша гордость. Неизвестно, что им этот Пак сказал»

Экс-боец UFC Олег Тактаров высказался об инцидентах с участием футболистов и Павла Мамаева.

«В защиту Кокорина и Мамаева! Не нужно травить ребят! Что этот политик им сказал, еще не известно. Разберутся ответственные за это люди.

Ребята сделают выводы, руки прочь, если вы не были в их мокасинах», – написал Тактаров в инстаграме.

«Дорогие друзья, всех кого это касается: футбольные союзы, клубы, правосудие, да и журналисты.

Не трогайте, пожалуйста, Кокорина с Мамаевым! Молодые ребята, тестостерон брызжет. Что там Пак им наговорил, еще неизвестно. Надо это дело расследовать.

Я думаю, ребята исправятся. Если считаете, что им нужно точно исправиться, дайте мне их на воспитание.

Мы все когда-то были заводные: я крушил заведения и людей. Думаю, в их случае тоже не все так просто. Не трогайте. Это наша гордость все-таки. Они еще покажут своей игрой за сборную», – сказал Тактаров в видеообращении.

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Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада