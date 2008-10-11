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    Суд арестовал Кирилла Кокорина

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

    Арестован брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    Суд в закрытом судебном заседании взял под стражу Кирилла Кокорина.

    Брат форварда «Зенита» отправлен в СИЗО до 8 декабря. Он подозревается в хулиганстве и в двух эпизодах побоев.

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