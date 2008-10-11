Суд арестовал Кирилла Кокорина

Арестован брат нападающего Александра Кокорина.

Суд в закрытом судебном заседании взял под стражу Кирилла Кокорина.

Брат форварда «Зенита» отправлен в СИЗО до 8 декабря. Он подозревается в хулиганстве и в двух эпизодах побоев.

Кирилл Кокорин: «По пьяни сравнивали соседа по столу с исполнителем «Гангнам стайла». Он обиделся и обматерил нас»

Задержан младший брат Кокорина. Он дал пощечину чиновнику и бил водителя

Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

Кокорин и Мамаев избивают человека: детальный разбор видео

Выложи фото и выиграй билеты на матч сборной России с Германией! А еще в твой город могут приехать Дзюба, Черышев или Головин