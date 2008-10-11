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    Хабиб заявил, что готов уйти из UFC из-за отстранения Тухугова. И отказался от гонорара за бой с Конором

    Теги бизнес UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Зубайра Тухугов Артем Лобов Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов отказаться от гонорара за бой против Конора Макгрегора и покинуть промоушен, если его товарища по команде Зубайру Тухугова уволят за потасовку.

    «Я хотел бы обратиться к UFC. Почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус толпой и ранила пару человек, ведь они могли убить кого-то там, почему никто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи.

    Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе. Если вы скажете, что я это начал, то я не согласен – я закончил начатое [Конором].

    В любом случае так накажите меня, причем тут Зубайра Тухугов? Вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его за то, что он ударил Конора, после того как Конор первый ударил моего другого брата [Абубакара] – на камере все видно.

    Знайте, вы и меня потеряете вместе с ним. У нас в России мы своих не бросаем, и я за своего брата пойду до конца. Если вы все таки решите его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву.

    И да, чуть не забыл: гонорар мой, который вы не отдаете и с которым так возитесь, можете оставить себе, только смотрите чтоб он у вас в горле не застрял», – написал Нурмагомедов в инстаграме.

    Ранее менеджмент Артема Лобова сообщил, что поединок спортсмена против Зубайры Тухугова, который должен был пройти 27 октября в Канаде, отменен.

    После потасовки в октагоне президент UFC Дэйна Уайт заявил, что промоушен разорвет контракты с бойцами, которые участвовали в драке. Среди них был Тухугов, который заявил, что ударил Конору пощечину.

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