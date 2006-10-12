НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Нью-Джерси», «Питтсбург» принимает «Вегас», «Тампа» играет с «Ванкувером»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 октября, 02.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 12 октября, 02.00, «HSBC Arena»
- Дата проведения
- 12 октября, 02.00, «BankAtlantic Center»
- Дата проведения
- 12 октября, 02.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 12 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 12 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 12 октября, 02.30, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 12 октября, 02.30, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 12 октября, 02.30, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 12 октября, 03.00, «Scottrade Center»
- Дата проведения
- 12 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 12 октября, 03.00, «Xcel Energy Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.