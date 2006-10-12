Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Нью-Джерси», «Питтсбург» принимает «Вегас», «Тампа» играет с «Ванкувером»

    Теги результаты Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Баффало Монреаль Торонто Бостон Тампа-Бэй Вашингтон Флорида Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Чикаго Ванкувер Миннесота Калгари Колорадо Эдмонтон Сан-Хосе Лос-Анджелес НХЛ Вегас Виннипег Хоккей

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Эдмонтон
    Дата проведения
    12 октября, 02.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Видео
    Баффало – Колорадо
    Дата проведения
    12 октября, 02.00, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео
    Флорида – Коламбус
    Дата проведения
    12 октября, 02.00, «BankAtlantic Center»
    Онлайн матча Видео
    Нью-Джерси – Вашингтон
    Дата проведения
    12 октября, 02.00, «Prudential Center»
    Онлайн матча Видео
    Рейнджерс – Сан-Хосе
    Дата проведения
    12 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Видео
    Питтсбург – Вегас
    Дата проведения
    12 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
    Онлайн матча Видео
    Монреаль – Лос-Анджелес
    Дата проведения
    12 октября, 02.30, «Centre Bell»
    Онлайн матча Видео
    Детройт – Торонто
    Дата проведения
    12 октября, 02.30, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Видео
    Тампа-Бэй – Ванкувер
    Дата проведения
    12 октября, 02.30, «Amalie Arena»
    Онлайн матча Видео
    Сент-Луис – Калгари
    Дата проведения
    12 октября, 03.00, «Scottrade Center»
    Онлайн матча Видео
    Нэшвилл – Виннипег
    Дата проведения
    12 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
    Онлайн матча Видео
    Миннесота – Чикаго
    Дата проведения
    12 октября, 03.00, «Xcel Energy Center»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НХЛ

    Статистика НХЛ

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться