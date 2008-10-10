Все про Кокорина с Мамаевым и еще пара новостей утра

1. Кокорин и Мамаев, как выяснилось, не ограничились избиением двух чиновников: перед инцидентом в кафе они вырубили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Она подала заявление в полицию.

2. Кокорин и Мамаев предлагали 5 млн рублей за видео с избиением чиновника Минпромторга Пака.

3. Mash написал, что еще до драки Кокорин и Мамаев разнесли вагон «Сапсана», приставали к проводникам и выпили весь запас алкоголя. В РЖД опровергли.

4. «Краснодар» направил заявление в РФС о расторжении контракта с Мамаевым. «Зенит» пока просто пообещал наказать Кокорина (но футболки с его фамилией в интернет-магазине купить уже нельзя). РФС поддержал клубы в вопросе о возможном расторжении контрактов, РПЛ выступила с осуждающим заявлением, а Сергей Прядкин выразил уверенность, что клубы премьер-лиги не станут подписывать контракты с игроками, если «Зенит» и «Краснодар» разорвут соглашения.

5. Защита чиновника Пака, избитого Кокориным и Мамаевым, отказалась идти на примирение. Адвокаты хотят переквалифицировать дело по статье «хулиганство». Кстати, футболисты вчера не приехали в полицию, их допросят 10 октября.

6. Кремль обратил внимание на ситуацию с Мамаевым и Кокориным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

6. Кокорина и Мамаева могут пожизненно отстранить от футбола. В регламенте РФС по этике есть такая статья.

7. Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола отразил 62 броска в игре с «Авангардом». Это новый рекорд КХЛ. «Амур» победил «Трактор», «Барыс» обыграл рижское «Динамо» и другие результаты игрового дня.

8. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в 5-й раз признан лучшим игроком тура РПЛ.

9. Второй номер драфта НХЛ-2018 Андрей Свечников вновь принес победу «Каролине» – на этот раз над «Ванкувером» (5:3).

Илья Ковальчук забил в НХЛ впервые с 2013 года, но его «Лос-Анджелес» уступил «Виннипегу» (1:2). Все результаты дня.

10. Матч 11-го тура «Анжи» – ЦСКА не будет перенесен в Москву.

11. Комиссия может удержать полный гонорар Хабиба за бой с Конором, рассказал президент UFC Дэйна Уайт.

12. Сестра Роналду организовала флешмоб в поддержку Криша: она просит опубликовать в инстаграме фото игрока в костюме Супермена.

13. Боксер Кокоев вызвал Кокорина и Мамаева на ринг. Федерация бокса готова устроить для них турнир.

Цитаты дня.

«Не говорила, что нужно было держать Загитову еще год в юниорах. Если и говорила, то не это имела в виду». Евгения Медведева опровергает слова Этери Тутберидзе.

«Судя по риторике Путина, он внутри страны ничего не решает. Функция у него как у красивой обертки». Легкоатлет Сергей Шубенков о политике.

«Аршавин и его жена в одном заведении посылали девушку: «Ты что *****?! Езжай обратно к себе в Дагестан». Инсайд от Анны Чакветадзе.

«Устал видеть таких бойцов, как Хабиб. Это грязный стиль боя». Ник Диас с критикой.

«Российский футбол – это Акинфеев, Черчесов, Березуцкие, а не Кокорин и Мамаев. Они предали профессию». Вердикт Юрия Семина.

«Стрельцова уже добили – якобы изнасилование. Это был наш Пеле». Владимир Жириновский предлагает наказать Кокорина рублем (в евро).

«Это черный заговор против Александра. Знаете, очень стыдно, когда мужчина не дерется». Выступает подруга Кокорина Дарья Шишканова.

«Это футбольное быдло должно закончить с игрой». Дмитрий, конечно же, Губерниев.