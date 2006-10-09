Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Жириновский о наказании для Кокорина: «Стрельцова уже добили – якобы изнасилование. Это был наш Пеле»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Эдуард Стрельцов Краснодар Владимир Жириновский политика Кокорин и Мамаев Футбол

    Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал инцидент с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые подозреваются в избиении нескольких человек.

    «Что касается последних событий, связанных с дракой, Кокорина и Мамаева – ну хорошо, давайте поломаем им судьбу, потеряем талантливых футболистов…

    Нужна разрядка, это тяжелый труд спортсменов. Ни в коем случае не оправдываем драки, физическое насилие.

    Надо наказать – вся страна хочет репрессий, добить футболистов. Уже добили Эдуарда Стрельцова. Это был наш Пеле. Он играл лучше, чем Пеле. А Хрущев его посадил в тюрьму. Якобы изнасилование. Никакого изнасилования не было. Но вот не понравился Хрущеву Эдуард Стрельцов, лучший, самый талантливый футболист.

    Потом кто дал право постоянно описывать нам любые факты из жизни граждан?!» – приводит запись слов Жириновского программа «Гражданская оборона» на радио «Комсомольская Правда».

    Кокорин ударил чиновника стулом. Заведено уголовное дело

    Кокорин и Мамаев избили еще одного человека. «Зенит» и «Краснодар» намерены расторгнуть контракты

    История шумной дружбы Кокорина и Мамаева

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться