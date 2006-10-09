Жириновский о наказании для Кокорина: «Стрельцова уже добили – якобы изнасилование. Это был наш Пеле»

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал инцидент с участием футболистов и Павла Мамаева, которые подозреваются в избиении нескольких человек.

«Что касается последних событий, связанных с дракой, Кокорина и Мамаева – ну хорошо, давайте поломаем им судьбу, потеряем талантливых футболистов…

Нужна разрядка, это тяжелый труд спортсменов. Ни в коем случае не оправдываем драки, физическое насилие.

Надо наказать – вся страна хочет репрессий, добить футболистов. Уже добили Эдуарда Стрельцова. Это был наш Пеле. Он играл лучше, чем Пеле. А Хрущев его посадил в тюрьму. Якобы изнасилование. Никакого изнасилования не было. Но вот не понравился Хрущеву Эдуард Стрельцов, лучший, самый талантливый футболист.

Потом кто дал право постоянно описывать нам любые факты из жизни граждан?!» – приводит запись слов Жириновского программа «Гражданская оборона» на радио «Комсомольская Правда».

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