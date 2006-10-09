Телеведущая Ушакова подала заявление в полицию на Кокорина и Мамаева

Телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова подала заявление в полицию на и Павла Мамаева.

Футболисты избили ее водителя, который в результате нападения попал в реанимацию.

У Соловчука закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа.

В московской больнице имени С.П. Боткина сообщили, что молодого человека сразу же доставили в отделение нейротравматологии.

«Я пострадала только материально. Ущерб сложно оценить, еще не отмыли машину — тогда станет понятно. В машине и снаружи, и в салоне кровь.

Шофер, получив тяжелую травму головы, пытался затереть кровь, везде разводы кровавые. А еще на боку сильная вмятина — видимо, шофера ударили о корпус авто», – прокомментировала происшествие Ушакова.

Вчера Кокорин и Мамаев также избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои». Игроки задержаны.

Ранее появилась информация, что первый муж Ушаковой является высокопоставленным сотрудником ФСБ.

Кокорин ударил чиновника стулом. Заведено уголовное дело

Кокорин и Мамаев избили еще одного человека. «Зенит» и «Краснодар» намерены расторгнуть контракты

Кокорин и Мамаев избивают человека: детальный разбор видео