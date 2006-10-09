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    Кокорина и Мамаева могут пожизненно отстранить от футбола. В регламенте РФС по этике есть такая статья

    Теги Зенит премьер-лига Россия РФС происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Комитет по этике Кокорин и Мамаев Футбол

    Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, совершившие два нападения в Москве, могут быть пожизненно отстранены от футбола.

    Такое наказание предусматривает регламент РФС по этике, сообщил радиостанции «Говорит Москва» источник в РФС.

    34-я статья документа называется «Наказания для физических лиц». В качестве мер воздействия применяются: замечание; штраф; лишение завоеванных наград; дисквалификация (отстранение) на определенное количество матчей, или на определенный период, или пожизненно; запрет на участие в любой деятельности, связанной с футболом.

    Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

    Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

    По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои». Игроки задержаны.

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