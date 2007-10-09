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    Mash: Кокорин и Мамаев разнесли вагон «Сапсана», приставали к проводникам, выпили весь запас алкоголя

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев устроили беспорядки в поезде на Москву, где они позднее поучаствовали в двух драках.

    «Кокорин и Мамаев (гусары, молчать) встряли еще и перед «РЖД». Прошлой ночью они разнесли целый вагон «Сапсана».

    Собственно, с этого все и началось. После воскресного матча футболисты арендовали целый вагон для поездки в Москву. Как только он тронулся, начался чад кутежа.

    Хмельные и раздобревшие ребята громили мебель, кидали посуду, приставали к проводникам, пассажирам соседнего вагона и выпили весь запас алкоголя.

    «РЖД» уже вышла на следователей и тоже намерена протащить Кокорина с Мамаевым по дороге позора», – сообщает телеграм-канал Mash.

    Ранее видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный рассказал о поведении игроков в поезде: «Они люто упарывались и орали в переговорке, как зверье и быдло».

    Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

    Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

    По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои». Игроки задержаны.

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