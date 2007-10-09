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    Юрий Семин: «Российский футбол – это Акинфеев, Черчесов, Березуцкие, а не Кокорин и Мамаев. Они предали профессию»

    Теги Локомотив Зенит Игорь Акинфеев Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Юрий Семин Станислав Черчесов премьер-лига Россия фото Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал инцидент с нападением футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на водителя ведущей «Первого канала» и драку, в которой пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак.

    «Российский футбол – это Акинфеев, Черчесов, Березуцкие, а не Кокорин и Мамаев.

    Футбол – это уважение к профессии, Сборная, показывающая пример всей стране, повседневная работа, соблюдение режима, ответственность перед болельщиками. Это также ответственность футболистов перед родителями, своими семьями и детьми.

    Они предали свою профессию», – написал Семин в инстаграме. 

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