Юрий Семин: «Российский футбол – это Акинфеев, Черчесов, Березуцкие, а не Кокорин и Мамаев. Они предали профессию»

Главный тренер Юрий Семин прокомментировал инцидент с нападением футболистов и Павла Мамаева на водителя ведущей «Первого канала» и драку, в которой пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак.

«Российский футбол – это Акинфеев, Черчесов, Березуцкие, а не Кокорин и Мамаев.

Футбол – это уважение к профессии, , показывающая пример всей стране, повседневная работа, соблюдение режима, ответственность перед болельщиками. Это также ответственность футболистов перед родителями, своими семьями и детьми.

Они предали свою профессию», – написал Семин в инстаграме.

Кокорин ударил чиновника стулом. Заведено уголовное дело