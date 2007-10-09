Юрий Семин: «Российский футбол – это Акинфеев, Черчесов, Березуцкие, а не Кокорин и Мамаев. Они предали профессию»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал инцидент с нападением футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на водителя ведущей «Первого канала» и драку, в которой пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак.
«Российский футбол – это Акинфеев, Черчесов, Березуцкие, а не Кокорин и Мамаев.
Футбол – это уважение к профессии, Сборная, показывающая пример всей стране, повседневная работа, соблюдение режима, ответственность перед болельщиками. Это также ответственность футболистов перед родителями, своими семьями и детьми.
Они предали свою профессию», – написал Семин в инстаграме.
Кокорин ударил чиновника стулом. Заведено уголовное дело
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Российский футбол – это Акинфеев, Черчесов, Березуцкие, а не Кокорин и Мамаев. Футбол – это уважение к профессии, Сборная, показывающая пример всей стране, повседневная работа, соблюдение режима, ответственность перед болельщиками. Это также ответственность футболистов перед родителями, своими семьями и детьми. Они предали свою профессию.