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    Ник Диас: «Устал видеть таких бойцов как Хабиб. Это грязный стиль боя»

    Теги UFC Нэйт Диас Ник Диаз легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Боец UFC Ник Диас поделился впечатлениями о бое Хабиба Нурмагомедова против Конора МакГрегора.

    «Не думаю, что Конор был похож на себя в бою [с Хабибом]. Я впервые за смотрел его бой по экрану – он не был похож на себя. 

    Я хотел, чтобы выиграл МакГрегор – я устал видеть победы бойцов, которые дерутся в стиле Хабиба. На мой взгляд, это грязный стиль боя.

    Да [мы с братом можем побить его]. Чтобы победить Хабиба, нужно обладать определенным уровнем борьбы в партере. Конор – новичок в этом деле. Думаю, мой брат мог бы побить его. Да и я мог бы, если бы бой проходил в промежуточном весе – мне будет сложно согнать вес до легкого. 

    Ты должен быть таким, как МакГрегор, но ты должен уметь выживать в борьбе, а у него совершенно не было формулы для работы в партере.

    Сейчас болельщики ММА хотят двух вещей: побольше бойцов моего стиля и поменьше бойцов, как Нурмагомедов. Меньше борцов и меньше боксеров с оборонительным стилем, которые делают скучные бои. Это грязный стиль боя – держать соперника и наносить ему слабенькие удары. Так что да, я на стороне МакГрегора», – сказал Диас.

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