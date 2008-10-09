Дмитрий Песков: «Кремль обратил внимание на ситуацию с Мамаевым и Кокориным. Правоохранителям не составит труда разобраться»

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, прокомментировал инциденты с участием футболистов и Павла Мамаева.

«Кремль обратил внимание на ситуацию с Мамаевым и Кокориным.

Правоохранителям не составит труда разобраться в ней, нужно уйти от эмоций», – сказал Песков.

«Мы и сами видели достаточно неприятные опубликованные видеокадры. Здесь, наверное, нужно абстрагироваться от эмоций и от того, кто футболисты, а кто — нет.

Там, очевидно, было много и свидетелей. Была и видеозапись, поэтому правоохранительным органам при соответствующем обращении потерпевшего не составит никакого труда выяснить обстоятельства этого дела», – приводит слова Пескова RT.

Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои». Игроки задержаны.

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