Губерниев о Кокорине и Мамаеве: «Это футбольное быдло должно закончить с игрой»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о драке полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина с чиновником Минпромторга Денисом Паком.
«Давайте вспомним, с какими словами обращались к чиновнику из Минпромторга эти люди: «Китаец, убирайся к себе домой на родину».
ФИФА борется с расизмом, российский футбол под этим девизом проводил чемпионат мира. А эти люди позволяют себе говорить такие вещи в нашей многонациональной стране. О чем мы говорим? Это футбольное быдло должно закончить с игрой», – сказал Губерниев в эфире телеканала «Россия 1».
Кокорин ударил чиновника стулом. Заведено уголовное дело