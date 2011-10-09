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    Губерниев о Кокорине и Мамаеве: «Это футбольное быдло должно закончить с игрой»

    Теги Зенит премьер-лига Россия ФИФА происшествия Павел Мамаев Дмитрий Губерниев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о драке полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

    «Давайте вспомним, с какими словами обращались к чиновнику из Минпромторга эти люди: «Китаец, убирайся к себе домой на родину».

    ФИФА борется с расизмом, российский футбол под этим девизом проводил чемпионат мира. А эти люди позволяют себе говорить такие вещи в нашей многонациональной стране. О чем мы говорим? Это футбольное быдло должно закончить с игрой», – сказал Губерниев в эфире телеканала «Россия 1».

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