Губерниев о Кокорине и Мамаеве: «Это футбольное быдло должно закончить с игрой»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о драке полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего Александра Кокорина с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

«Давайте вспомним, с какими словами обращались к чиновнику из Минпромторга эти люди: «Китаец, убирайся к себе домой на родину».

борется с расизмом, российский футбол под этим девизом проводил чемпионат мира. А эти люди позволяют себе говорить такие вещи в нашей многонациональной стране. О чем мы говорим? Это футбольное быдло должно закончить с игрой», – сказал Губерниев в эфире телеканала «Россия 1».

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