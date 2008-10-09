РФС: «Поддерживаем клубы в решении рассмотреть вопрос о контрактах Кокорина и Мамаева»

И.о. президента РФС Александр Алаев поддержал санкции клубов в отношении и Павла Мамаева за драки.

«Совместно с клубами мы сейчас предусматриваем спортивные санкции. Российский футбольный союз внимательно изучит возможные спортивные санкции.

Поддерживаем решение клубов рассмотреть вопрос о расторжении контрактов.

РФС, тренерский штаб сборной, футболисты проделали большой путь, чтобы развернуть отношение людей к сборной, футболистам. Мы очень дорожим репутацией и категорически осуждаем произошедшее», – сказал Алаев.

«Краснодар» уже направил заявление в РФС о расторжении контракта с Мамаевым.

Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои». Игроки задержаны.

Кокорин ударил чиновника стулом. Заведено уголовное дело

Кокорин и Мамаев избили еще одного человека. «Зенит» и «Краснодар» намерены расторгнуть контракты

Кокорин и Мамаев избивают человека: детальный разбор видео