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    РФС: «Поддерживаем клубы в решении рассмотреть вопрос о контрактах Кокорина и Мамаева»

    Теги Зенит премьер-лига Россия РФС происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Александр Алаев Кокорин и Мамаев Футбол

    И.о. президента РФС Александр Алаев поддержал санкции клубов в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева за драки.

    «Совместно с клубами мы сейчас предусматриваем спортивные санкции. Российский футбольный союз внимательно изучит возможные спортивные санкции. 

    Поддерживаем решение клубов рассмотреть вопрос о расторжении контрактов.

    РФС, тренерский штаб сборной, футболисты проделали большой путь, чтобы развернуть отношение людей к сборной, футболистам. Мы очень дорожим репутацией и категорически осуждаем произошедшее», – сказал Алаев.

    «Краснодар» уже направил заявление в РФС о расторжении контракта с Мамаевым.

    Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

    Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

    По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои». Игроки задержаны.

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