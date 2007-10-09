Mash: Кокорин и Мамаев не приехали в полицию. Их допросят завтра

Футболисты Александр Кокорин и , участвовавшие в драке с чиновником Минпромторга Денисом Паком, сегодня не явились на допрос в полицию, их интересы представляет адвокат. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, прямо сейчас в полиции допрашивают участников драки.

Все, кроме братьев Кокориных и , прибыли в отделения полиции со своими адвокатами. Футболисты явятся на допрос завтра. Вместо них в отделение приехал адвокат Александр Добровинский.

По мнению полиции, эти действия направлены на то, чтобы скрыть наличие алкоголя и других возможных веществ в крови.

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