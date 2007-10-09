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    Mash: Кокорин и Мамаев не приехали в полицию. Их допросят завтра

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, участвовавшие в драке с чиновником Минпромторга Денисом Паком, сегодня не явились на допрос в полицию, их интересы представляет адвокат. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

    По информации источника, прямо сейчас в полиции допрашивают участников драки.

    Все, кроме братьев Кокориных и Мамаева, прибыли в отделения полиции со своими адвокатами. Футболисты явятся на допрос завтра. Вместо них в отделение приехал адвокат Александр Добровинский. 

    По мнению полиции, эти действия направлены на то, чтобы скрыть наличие алкоголя и других возможных веществ в крови. 

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