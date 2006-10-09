Боксер Кокоев вызвал Кокорина и Мамаева на ринг. Федерация бокса готова устроить для них турнир

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева ждут на боксерском ринге после после скандала с их нападениями в Москве.

Мастер спорта России по боксу, старший тренер Северной Осетии Казбек Кокоев обратился к игрокам, прикрепив видео к своему посту в инстаграме:

«От лица всего боксерского сообщества резко осуждаю инцидент с избиением наших соотечественников в кафе российскими футболистами.

И вызываю печально прославившихся лиц на ринг: посмотрим, как вы будете действовать в честном бою.

Выяснять отношения кулаками надо на боксерском ринге, а в обычной жизни – вести себя по-человечески. Не нападая со стульями на граждан нашей многонациональной федерации из-за расистских предубеждений. Надеюсь, бокса предоставит нам ринг для этого».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Казбек Кокоев (@kokoev_kazbek77) 8 Окт 2018 в 1:22 PDT

бокса России выразила готова устроить турнир, заявил генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.

«Если есть какие-то споры, готовы предоставить ринг. Пусть не на улице показывают свои возможности, а на ринге.

У нас четкие правила. Даже можем сделать из этого хороший турнир по боксу. Пусть будет популяризация этого вида спорта», – сказал Кремлев.

Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси Виктор Соловьев получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

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