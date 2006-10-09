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    «Краснодар» направил заявление в РФС о расторжении контракта с Мамаевым

    Теги Зенит премьер-лига Россия РФС Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Чемпионат.com Кокорин и Мамаев Футбол

    Председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов рассказал, что «Краснодар» начал процесс расторжения контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

    «В палату по разрешению споров РФС поступило заявление от «Краснодара» в отношении расторжения контракта с футболистом Павлом Мамаевым.

    В соответствии с регламентом мы должны рассмотреть это дело в течение 30 дней, но, я думаю, мы соберемся пораньше.

    От «Зенита» подобных заявлений не поступало», — сказал Березов.

    Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

    Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

    По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

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