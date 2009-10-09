Mash: Кокорин и Мамаев за 2 часа до инцидента с чиновниками избили водителя ведущей «Первого канала», он в реанимации

Нападающий Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев за 2 часа до инцидента с избиением чиновников в кафе побили водителя ведущей «Первого канала», сообщает телеграм-канал Mash.

В семь часов утра футболисты вышли из одного столичного стриптиз-клуба и оказались на стоянке машин. Находящиеся в нетрезвом состоянии игроки стали пинать машины и облокачиваться на них.

Один из находившихся на стоянке водителей сделал им замечание, после чего его повалили на землю и начали бить ногами по голове.

Сообщается, что у 33-летнего гражданина Беларуси Виктора Соловьева сотрясение мозга и черепно-мозговая травма, он находится в реанимации.

Соловьев – водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Утром он ожидал ее за рулем «мерседеса», когда на парковке появились футболисты, которые вели себя неадекватно и ударили машину. После того, как Соловьев сделал компании замечание, его избили.

При этом самой Ушаковой на месте не было.

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