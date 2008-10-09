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    Кокорин и Мамаев предлагали 5 млн рублей за видео с избиением чиновника Минпромторга Пака

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Мамай и Коко Футбол

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев пытались приобрести видео своего нападения в кафе на чиновника Минпромторга Дениса Пака.

    «Кокорин и Мамаев предлагали 5 миллионов рублей за видео с избиением Пака.

    Все вопросы пытались порешать друзья футболистов, и им это почти удалось. Через пару часов после драки они подъехали в “Кофеманию” и предложили пять лямов за их сервера. Ловким ребятам не помешали даже опера, которые дежурили на месте.

    А вот водитель Пака – помешал. Он подсуетился раньше, забрал видос и передал флешку полиции. Никакие пять лямов Кокорину с Мамаевым не помогли.

    Самый дорогой завтрак в истории российского футбола», – сообщает телеграм-канал Mash.

    Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

    Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси Виктор Соловьев получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

    По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

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