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    «РЖД» о разбитом Кокориным и Мамаевым вагоне: «Бред все это»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Заместитель начальника дирекции скоростного сообщения «РЖД» Алексей Ильиных опроверг информацию о беспорядках в поезде с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    «Бред все это, я не знаю, кто там чего мелет что попало.

    Есть у нас человек специальный. Уже все скажет, уже пресс-релиз подготовлен», – сказал Ильиных.

    Телеграм-канал Mash сообщал, что игроки разнесли вагон «Сапсана», приставали к проводникам и пассажирам, выпили весь запас алкоголя.

    Ранее видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный рассказал о поведении футболистов в поезде: «Они люто упарывались и орали в переговорке, как зверье и быдло».

    Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

    Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

    По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои». Игроки задержаны.

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