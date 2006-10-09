«РЖД» о разбитом Кокориным и Мамаевым вагоне: «Бред все это»

Заместитель начальника дирекции скоростного сообщения «РЖД» Алексей Ильиных опроверг информацию о беспорядках в поезде с участием футболистов и Павла Мамаева.

«Бред все это, я не знаю, кто там чего мелет что попало.

Есть у нас человек специальный. Уже все скажет, уже пресс-релиз подготовлен», – сказал Ильиных.

Телеграм-канал Mash сообщал, что игроки разнесли вагон «Сапсана», приставали к проводникам и пассажирам, выпили весь запас алкоголя.

Ранее видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный рассказал о поведении футболистов в поезде: «Они люто упарывались и орали в переговорке, как зверье и быдло».

Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои». Игроки задержаны.

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