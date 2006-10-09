Дэйна Уайт: «Комиссия может удержать полный гонорар Хабиба за бой с Конором. Сохранить полную сумму не получится»

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, какое наказание может ждать Хабиба Нурмагомедова за драку после боя с Конором МакГрегором.

«Пока Хабибу ничего не выплачивали. И они [комиссия Невады] говорят об удержании полного гонорара. Сохранить полную сумму точно не получится.

Хабиб сохранит титул – это однозначно. Возможно, он получит отстранение от боев на территории США – от 4 до 6 месяцев. В других местах его поединки мы проводить пока не собираемся», – сказал Уайт.

Сразу после победы над Конором Хабиб вылез из октагона и побежал к спарринг-партнеру ирландца Дилону Дэнису. Члены его команды тем временем напали на самого МакГрегора.

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