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    Дэйна Уайт: «Комиссия может удержать полный гонорар Хабиба за бой с Конором. Сохранить полную сумму не получится»

    Теги UFC Дэйна Уайт легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, какое наказание может ждать Хабиба Нурмагомедова за драку после боя с Конором МакГрегором.

    «Пока Хабибу ничего не выплачивали. И они [комиссия Невады] говорят об удержании полного гонорара. Сохранить полную сумму точно не получится. 

    Хабиб сохранит титул – это однозначно. Возможно, он получит отстранение от боев на территории США – от 4 до 6 месяцев. В других местах его поединки мы проводить пока не собираемся», – сказал Уайт. 

    Сразу после победы над Конором Хабиб вылез из октагона и побежал к спарринг-партнеру ирландца Дилону Дэнису. Члены его команды тем временем напали на самого МакГрегора.

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