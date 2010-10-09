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    Сестра Роналду просит поддержать брата и опубликовать в инстаграме его фото в костюме Супермена

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия происшествия фото Футбол

    Певица Катя Авейру, сестра форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, в инстаграме начала кампанию в поддержку брата.

    Американская модель Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. Осенью 2018 года Майорга подробно рассказала о деле, в сентябре полиция возобновила дело.

    Авейру опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию Криштиану в костюме Супермена и добавила два хештега: «Роналду, мы с тобой до самого конца» и «Правосудие для CR7».

    Во второй публикации сестра футболиста попросила своих подписчиков установить фото Роналду у себя в профиле, чтобы выразить ему свою поддержку.

    «Я вошел в нее сзади. Это было грубо». Извините, но в деле Роналду новые подробности

    От Роналду требуют 200 тысяч долларов, 20 дней на раздумья. Главное из выступления адвокатов Майорги

    Роналду обвиняют в изнасиловании, полиция возобновила расследование. Все очень серьезно

     
     
     
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    Публикация от Katia Aveiro (@katiaaveirooficial)

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