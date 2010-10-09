Сестра Роналду просит поддержать брата и опубликовать в инстаграме его фото в костюме Супермена

Певица Катя Авейру, сестра форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, в инстаграме начала кампанию в поддержку брата.

Американская модель Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. Осенью 2018 года Майорга подробно рассказала о деле, в сентябре полиция возобновила дело.

Авейру опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию Криштиану в костюме Супермена и добавила два хештега: «Роналду, мы с тобой до самого конца» и «Правосудие для CR7».

Во второй публикации сестра футболиста попросила своих подписчиков установить фото Роналду у себя в профиле, чтобы выразить ему свою поддержку.

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