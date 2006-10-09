«Зенит»: «Наказание Кокорина последует. Произошедшее вызывает резкое неприятие, возмущение и стыд»

выступил с заявлением об участии форварда Александра Кокорина в двух драках в Москве.

«То, что произошло вчера в Москве с участием , вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение.

Мы ждем правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд.

Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует.

Но в настоящий момент руководство и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повел себя отвратительно», – говорится в заявлении клуба.

Вчера Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

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