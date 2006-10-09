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    «Зенит»: «Наказание Кокорина последует. Произошедшее вызывает резкое неприятие, возмущение и стыд»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Мамай и Коко Футбол

    «Зенит» выступил с заявлением об участии форварда Александра Кокорина в двух драках в Москве.

    «То, что произошло вчера в Москве с участием Александра Кокорина, вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение.

    Мы ждем правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд.

    Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует.

    Но в настоящий момент руководство «Зенита» и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повел себя отвратительно», – говорится в заявлении клуба.

    Вчера Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

    Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

    По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

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