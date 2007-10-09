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    РПЛ осудила Кокорина и Мамаева: «Виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе»

    Теги Зенит премьер-лига Россия РПЛ происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Российская премьер-лига выступила с заявлением по поводу участия форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в двух драках в Москве.

    «После уточнения всех имеющихся на данный момент обстоятельств инцидента с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, российская премьер-лига выражает возмущение и решительно осуждает их хулиганское поведение.

     Этот поступок бросает тень не только на славные имена ФК «Зенит» и ФК «Краснодар», но и на весь российский футбол.

     Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе!» – говорится в заявлении лиги.

    Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

    Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

    По обоим эпизодам заведено уголовное дело по статье «побои».

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