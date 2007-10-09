РПЛ осудила Кокорина и Мамаева: «Виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе»

Российская премьер-лига выступила с заявлением по поводу участия форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в двух драках в Москве.
«После уточнения всех имеющихся на данный момент обстоятельств инцидента с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, российская премьер-лига выражает возмущение и решительно осуждает их хулиганское поведение.
Этот поступок бросает тень не только на славные имена ФК «Зенит» и ФК «Краснодар», но и на весь российский футбол.
Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе!» – говорится в заявлении лиги.
Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.
Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.
По обоим эпизодам заведено уголовное дело по статье «побои».
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