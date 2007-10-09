Сергей Шубенков: «Судя по риторике Путина, он внутри страны ничего не решает. Функция у него как у красивой обертки»

Чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков рассказал о своих политических взглядах.

«Вот что происходит при капитализме: богатые люди становятся еще богаче, а бедные еще беднее. Грубо говоря, ты возьми очень много денег, положи их в банк, а лучше в компании и акции, и ты будешь очень хорошо жить, не работая. А если у тебя денег нет, то тебе приходится работать очень много и тяжело, причем за постоянно уменьшающуюся зарплату.

Перспективы нерадужные. А почему так происходит? Да потому что те деньги, которые получает очень богатый человек через вложения или акции, они ведь откуда-то появляются. Все снизу вверх перетекает, и, наверное, так вечно не может продолжаться.



— Ты говоришь о коммунизме, но ты ведь не жил в СССР.



— Я, безусловно, при нем не жил, и честно говоря, я не знаю, насколько это идеальная модель была. Но мне нравится одно сравнение: возьми «Боинг» и самый первый самолет. Понятно, что разница грандиозная, но надо же с чего-то начинать. Надо идти в сторону коммунизма, потому что нынешнее устройство общества себя изживет, как когда-то изжили феодализм и рабовладельческое общество.

— А разве Россия с Путиным не идет в ту сторону?



— Нет. Это чистый капитализм, когда определенная группа лиц владеет всем, а народ беднеет. При этом давайте сравним Путина с теми, кто был в последние 100 лет. С тем же Сталиным давайте сравним. И он выигрывает у всех за явным преимуществом. В положительную сторону, конечно.

Другое дело, что, судя по его риторике, он внутри страны ничего не решает. Функция у него как у красивой обертки: хорошо говорить, остро шутить, вроде бы бороться за народ. Но на самом деле глобально мало что меняется.

— Навальный тебе симпатичен?



— Забавный человек, без неприязни. Но я думаю, что это просто проект Кремля. Такая увеселительная программа для зрителей и организация досуга для детей. Меня это мало интересует, но будь у меня сын лет 16, я бы его на митинг отпустил при определенных условиях. Так, чтобы на памятники не лез, аккуратен был и не получил по морде.

— У тебя уже достаточно медалей, чтобы после окончания карьеры попасть в областную Думу, а потом в государственную. Пойдешь?



— Становиться винтиком в капиталистической машине угнетения рабочего класса? Нет, без меня.

— Но ты хотя бы сможешь на что-то влиять изнутри.



— В том-то прекрасны и удивительны парадоксы, что, будучи внутри государственной машины, ты движешься с ней только в одну сторону, – сказал Шубенков.